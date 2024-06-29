Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


29 Haziran 2024 03:28
yoklama kacagi yedek astsubay olabilir mi
arkadaslar 5 ay once yoklama kacagi olmusum. onlisans mezurnuyum askeriligi yedek astsubay olarak yapmama engel mi yoklama kacagi durumuna dusmem

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