Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


29 Haziran 2024 04:40
Hizmet gereği atamada mazeret tayini hakkı

merhaba arkadaşlar hizmet gereği atanan memur . 3 yıl dolmadan eşinin çalıştığı yere mazeret tayini talebinde bulunabilir mi.eşi özel sekktör çalışanı

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