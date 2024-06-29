Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


29 Haziran 2024 10:49
2025 ekys yapılacakmı
2025 ekys sınavı olacakmı ve 2 sene önce alınan puanlar geçerli olacakmı

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