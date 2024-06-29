Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


29 Haziran 2024 12:33
Depremzede olarak aday memurken muvafakat

Üniversitede idari personel olarak görev yapmaktayım. Çalıştığım kurum muvafakat konusunda kimseye yardımcı olmuyor. Depremde çekirdek ailemden kayıbım var ve evimiz yıkıldı. Acaba aday memurluk sürecimde muvafakat veriliyor mu? Henüz asaletimi almadım ve bir sene sonra asalet için sınava gireceğim.


hsnd
Başbakan Müsteşarı
29 Haziran 2024 12:50
Aday memurun naklen başka bir kuruma geçişi mümkün değildir. Mevzuat olarak yasaktır.
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