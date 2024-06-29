Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Haziran 2024 12:36
ASM ye geciss bilgii

ASM ye geçmek istiyorum henüz boş Bir yer bulamadım ama hastane yönetimi göndermek istemezse muvafakat vermeyebiliyor mu. ASM maaş farkı nasıl bilgisi olan yazabilir mi

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