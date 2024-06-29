2025 genel atama dönemi

bu yıl ( 2024) ipkaların çoğu kabul olduğu için tercih yapanların bir çoğu ilk tercihleri dışına gitti. 2025 genel atama dönemin de aynı problemler yoğunlukta olur mu ?

bu yıl ( 2024) ipkaların çoğu kabul olduğu için tercih yapanların bir çoğu ilk tercihleri dışına gitti. 2025 genel atama dönemin de aynı problemler yoğunlukta olur mu ?