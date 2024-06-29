Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Haziran 2024 12:45
YOL HARCİRAHLARİ

Arkadaşlar ilişik kesip yol harcirahini alan oldumu teşekkürler

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler2024 yılı istihdam yeri açıklayan illerKurban Bayramı taltifiİcralık polisler tek başlıkGizli tanık Albatros dosyasından açığa alınanlarEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımıBayram taltiflerinin dağıtımında haksızlık1 Temmuz'da resen ilişik kesme27 Aralık'ta açığa alınan memurlarDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımı

Sözlük

sorunlu bir ailede büyümek 1 Halka Arz 2 güneş gözlüğü takınca kendini matrix sanan insanlar 3 ulaşgkc 2 yöneticilerin konu ve entry'leri beğnmemesi 1 hem çevrimiçisin hem bana yazmıyorsun tribi 1 cumartesi günleri sözlük günü yapmak 1 ciğerimin köşesi 1 internette çıkan tatil reklamlarının insanları cezbetmesi 1 şevki bey 5

Son Haberler

İsrail Gazze'de 37 bin 834 kişiyi katlettiİstanbul'da yangında can pazarı: Demir kapıyı elleriyle söküp kurtardılarMuğla'daki silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandıTSK'nın emektar pilotları hayat kurtarmak için yeniden havadaBakan Şimşek, yeni vergi taslağını iş dünyasıyla paylaşacak

Editörün Seçimi

Yeter artık istifa edin şu saçma sendikalarınızdamMerkez Bankası Haziran ayı Enflasyon AnketiMemura ve Memur Emeklisine Refah Payı Verilmelidir.Milli Eğitim'e eğitimci bir bakan fonlayabilir misiniz ?2024 Haziran maaşlarımızı yazalımMahmut Özer yeniden Milli Eğitim Bakanı olsun.Güncel Zam oranıAlkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Vakıfbank promosyon güncellemesi