Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Haziran 2024 13:01
Es durumu ve iller arasi atama

Iyi günler, ben polis memuru olarak görev yapmaktayım eşim ebe olarak görev yapmaktadır. 2. Bölge iline atamam çıktı, atama onayı ile eşik basvuru yaptı, bu sene bakanlığın atama onayı ile yapılan başvuruları red ettiği yönünde bilgiler bulunmakta l, bizim başvurunuz henüz olumlu olumsuz sonuclanmadi, bu basvuru sonuclanmadan eşim iller arasi atamaya basvuru yapabilir mi es durumu ataması olumsuz olacak gibi görünüyor iller arasi atamanin da son basvuru tarihi 1 temmuz olduğu için ne yapacagimizi şaşırdık, bakanlığa ulasilmiyor ,

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