Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Haziran 2024 13:52
Isparta acil bilgi lütfen

Arkadaşlar ısparta egirdir nasıl bir yer ,egitim ,kiralar,ev durumu ,gelişmişlik ,ucuz pahalı ,yerleşmek için nasıl bir yer


Yolgezerkolcu
Aday Memur
29 Haziran 2024 14:58
sakin bir yer 2 yillik uni var egitim diyorsan kiralar 5-10k arasi fazla gelişmiş değil sakin bir yer istiyorsaniz ideal
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