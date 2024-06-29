Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Haziran 2024 13:55
Batıda 3 yıl çalıştıktan sonra atama talebinde bulunmak

Abiler merhaba şark dönüşü batı ilinde seneye 3 yılım doluyor. 3 yıl dolduğu için tercih yapma hakkım oluyor mu gerçekleşir mi batıdan batıya ya da doğuya olacak şekilde? Bilenler yardımcı olabilir mi?


Brse
Aday Memur
29 Haziran 2024 14:09

Şark içinse olur . Batıdan batıya ise çalıştığın ilin süresini doldurman lazimar


Brse
Aday Memur
29 Haziran 2024 14:11

Referans varsa yarın istediğin yerde baslarsin

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