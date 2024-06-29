Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


29 Haziran 2024 14:06
istifa sonrası geri dönüşte hangi bakanlıklar açıktan alım yapıyor
istifa sonrası geri dönüşte hangi bakanlıklar açıktan alım yapıyor bilgisi olan varmı? nereden takip etmem gerek

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