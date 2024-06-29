Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


29 Haziran 2024 14:07
disiplin cezalarına karşı yargı yolu
28.06.2024 tarihinde yayınlanan resmi gazetede yargı yolu kapatıldı vs diyor bu tsk için ama jandarma da ilgilendirir mi anlamadım acıkcası

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