disiplin cezalarına karşı yargı yolu

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Yargıtay'da dosyası olanlarTsk'da ankesörlü telefon mağdurlarıAçıktaydım, beraat aldım.adaylık sürecinde ihraçİçişleri bakanlığı yüksek disiplin kuruluYüz kızartıcı suçtan HAGB kararı memuriyetin sonlandırılmasına sebep midir?Yeni çıkacak disiplin soruşturmasında memurlukla bağdaşmayacak hareketlerTokat idare mahkemesinde dosyası olan arkadaşlarEmniyet atama yer değiştirme Md.34
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Yeter artık istifa edin şu saçma sendikalarınızdamMerkez Bankası Haziran ayı Enflasyon AnketiMemura ve Memur Emeklisine Refah Payı Verilmelidir.Milli Eğitim'e eğitimci bir bakan fonlayabilir misiniz ?2024 Haziran maaşlarımızı yazalımMahmut Özer yeniden Milli Eğitim Bakanı olsun.Güncel Zam oranıAlkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Vakıfbank promosyon güncellemesi