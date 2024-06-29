Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


29 Haziran 2024 14:12
Maaş Robotu 6 aydir neden guncellenmez merak ediyorum
Maaş robotu Adliye Yazi İşleri Mudurlerinin maasini fazla hesaplamaktadir. Son toplu sozlesme ile yonetici kadrolarina verilen kat sayi artisi, farkli cetvele tabi olmalarindan dolayi adliye yazı işleri müdürleri ile icra mudurlerine uygulanmamistir. Bu husus daha once de foruma tasinmasina ragmen olumlu karsilik bulmamis olup dorun halen devam etmektedir. Duzeltilmesi hususunde gereginin yapilmasini rica ediyorum. İyi gunler

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