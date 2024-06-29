Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Haziran 2024 14:22
İdari soruşturmanın içeriğini nasıl öğrenirim

Bugün tarafıma idari soruşturmam olduğunu tebliğ ettiler içeriğinin ne olduğunu öğrenemedim kollak gözetim komisyonuna gittim onlarda bilmiyor bana verdikleri yazıda 6713 sayılı kolluk gözetim komisyonunun kurulması hakkındaki kanunun 68 ve 69 maddeleri gereği diyor içeriğini öğrenemedim başına gelen var mı yardımcı olabilecek bilgisi olan


sub.zero
Aday Memur
29 Haziran 2024 14:53

Malesef icerik yoksa malum konu olma ihtimali cok yuksek

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