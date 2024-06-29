Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


29 Haziran 2024 14:25
Anaokuluna dönüsüp tekrar ilkokula bağlanan okullardaki müdur yardimciligi

Ilkokula bagliyken mevcudu 100 un uzerinde olanlar anaokuluna dönüsmüs 1 müdür yardimcisi kadrosu acilmisti. Esimde mudur yardimcisi olarak atanmisti. Simdi bu ana okullari tekrar ilkokula baglandi. Bu durumda mudur yardimcisinin akibeti ne olur

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