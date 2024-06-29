Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Haziran 2024 14:48
ankara etlik mi?gülhane araştırma mı?

radyoloji teknikeriyim. ikisini de yazıcam ama hangisini üst sıraya yazmalıyım

Çok Yazılan Konular

2024 Yılı İstifa Sonrası Yeniden (Açıktan) Atama Kurası bekleyenlerTeşvik ödemelerieş durumu tayini sonrası iller arasıMünhal Kadrolar Yayınlandı!!!İller arasıTh teknik hizmetler sınıfı. Hastaneillerarası alımlar çok azDiyarbakır Silvan İlker arası tayiniller arası tayine başvuru Doğum borçlanması ile eş tayini yapılır mı ?

Sözlük

rozasea 1 kahve içerek zayıflamak 4 b planı 1 ciğerimin köşesi 2 rusya ve ukrayna savaşı 1 bir yere kadar 2 acı biber 1 çirkin kadın olmak 2 tatile gidememek 2 küçük park 1

Son Haberler

Bakan Yerlikaya: Kayıt dışılıkla mücadelede yeni açılımlarımız olacak3 ilde orman yangınıMerkez Bankası ne zaman faiz indirecek?Sıfır diye aldığı iki araç da hasarlı çıktıIrak ve Suriye'nin kuzeyinde 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Editörün Seçimi

Yeter artık istifa edin şu saçma sendikalarınızdamMerkez Bankası Haziran ayı Enflasyon AnketiMemura ve Memur Emeklisine Refah Payı Verilmelidir.Milli Eğitim'e eğitimci bir bakan fonlayabilir misiniz ?2024 Haziran maaşlarımızı yazalımMahmut Özer yeniden Milli Eğitim Bakanı olsun.Güncel Zam oranıAlkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Vakıfbank promosyon güncellemesi