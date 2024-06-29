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Editörler : oto-danisman-expert


29 Haziran 2024 14:51
Bursada 2550.000.000 satılık daire
Karacabey mevkinde 3+1 karanlık odası bulunmayan arakat ferah aydınlık dairem satılıktır kredi uygunluğu 650 bine kadar kredi imkanı sunmaktadır iletişim için buradan yazınız pazarlık düşünülür

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Mardine merkeze tayini çıkan arkadaşlar kiralık ev var.

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