YÜKSEK LİSANS DERECE/KADEME

Arkadaşlar ben 3466 sayılı kanuna tabi Uzman Jandarmayım bazı arkadaşlar uzman çavuşlar ile karıştırabilir öncelikle belirtmek istedim.

Yüksek Lisans yaptım, bildiğim kadarıyla yüksek lisans yapan 657 sayılı kanuna tabi memur arkadaşlar derece/kademe ilerlemesinde 1 yan alıyor; ancak bizde durumlar farklı gibi şöyleki subay astsubaylar kurumun belirlediği branşlarda bu hakka sahip oluyor ve 926 sayılı kanunla üç muazzaf rütbeden ( subay,astsubay ve uzman jandarma) birisiyim.

Sorum şu: yaptığım yüksek lisans ile derece/kademe düzeltmesi talep edebilir miyim? İdareye henüz başvuru yapmadım; ama alacağım cevabı olumsuz olarak kestirebiliyorum. Talep edip idare olumsuz cevap verirse idare mahkemesine ne tür bir başvuru yapabilirim ve kanuni dayanağı ne olabilir. Bu konuda daha önce başvuru yapmış arkadaşlar var mı veya sonuca kavuşmuş emsal bir karar?

Herkese teşekkür ederim, iyi çalışmalar diliyorum.