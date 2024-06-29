Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


29 Haziran 2024 15:07
kurumlararası geçiş acil
merhaba, eşim Ankarada memur ben farklı bir şehirde bir belediyede KPSS ile atanmış mimarım. Ankarada hangi kuruma geçiş yapmam kolay olur kendi kurumum muvafakat vermekte aile büyüklüğü için yardım ?

guard12345
Memur
29 Haziran 2024 15:09
aile bütünlüğü için. Bu arada eşimin kurumu ankara dışında yok.
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