kurumlararası geçiş acil

merhaba, eşim Ankarada memur ben farklı bir şehirde bir belediyede KPSS ile atanmış mimarım. Ankarada hangi kuruma geçiş yapmam kolay olur kendi kurumum muvafakat vermekte aile büyüklüğü için yardım ?

merhaba, eşim Ankarada memur ben farklı bir şehirde bir belediyede KPSS ile atanmış mimarım. Ankarada hangi kuruma geçiş yapmam kolay olur kendi kurumum muvafakat vermekte aile büyüklüğü için yardım ?