Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


29 Haziran 2024 15:24
Döner sermaye bütçesinden ücret ödenecek büro personeli ne kadar alır
merhabalar, Gazi üniversitesi, önlisans muhasebe mezunu olmak şartıyla personel alacaktı.

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