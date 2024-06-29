KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


29 Haziran 2024 15:36
Pomem Genel Sağlık
Merhaba arkadaşlar geçen Kbb ye gittim kulak muayenesi için kulak zarının üstüne beyaz bir leke vardı doktora sordum küçükken orta kulak iltihapı olmuşsun o yüzden kireçlenme olmuş dedi . Ama işitme testinde Sol kulak 10 Sağ kulak 7 çıktı basınç testide normal dedi doktor acaba kulak zarındaki bu beyaz leke genel sağlıkta sorun çıkarır mı bana?

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