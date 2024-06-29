Pomem Genel Sağlık

Merhaba arkadaşlar geçen Kbb ye gittim kulak muayenesi için kulak zarının üstüne beyaz bir leke vardı doktora sordum küçükken orta kulak iltihapı olmuşsun o yüzden kireçlenme olmuş dedi . Ama işitme testinde Sol kulak 10 Sağ kulak 7 çıktı basınç testide normal dedi doktor acaba kulak zarındaki bu beyaz leke genel sağlıkta sorun çıkarır mı bana?

Merhaba arkadaşlar geçen Kbb ye gittim kulak muayenesi için kulak zarının üstüne beyaz bir leke vardı doktora sordum küçükken orta kulak iltihapı olmuşsun o yüzden kireçlenme olmuş dedi . Ama işitme testinde Sol kulak 10 Sağ kulak 7 çıktı basınç testide normal dedi doktor acaba kulak zarındaki bu beyaz leke genel sağlıkta sorun çıkarır mı bana?