Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Haziran 2024 15:43
mazeret atamasi
bilgisi olan paylasabir mi benim şuan bulunduğum yer 5yillik bir il ben 3 yilindayim bazı sebeplerden dolayi eşimin ikamet ettiği ile tayin yazdim..eşim şuan Muğla ilinde çalışıyor ve orda kendine ait evi var acaba gelme şansı var mı

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