mazeret atamasi

bilgisi olan paylasabir mi benim şuan bulunduğum yer 5yillik bir il ben 3 yilindayim bazı sebeplerden dolayi eşimin ikamet ettiği ile tayin yazdim..eşim şuan Muğla ilinde çalışıyor ve orda kendine ait evi var acaba gelme şansı var mı

bilgisi olan paylasabir mi benim şuan bulunduğum yer 5yillik bir il ben 3 yilindayim bazı sebeplerden dolayi eşimin ikamet ettiği ile tayin yazdim..eşim şuan Muğla ilinde çalışıyor ve orda kendine ait evi var acaba gelme şansı var mı