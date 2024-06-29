KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


29 Haziran 2024 16:12
yeşilrussel tcdd temmuz atama 2024 /1

yeşilrussel tcdd 2024/1 alımında kaç önlisans alımı yapcak bilgi verir misin ?


Kings899
29 Haziran 2024 16:55

Önlisans Raylı sistemler elektrik mezunuyum 79 puanla atanirmiyim bu alımda


Ahmety07
Aday Memur
29 Haziran 2024 16:57
puan önemli değil sıralama önemli
Kings899, 10 dk. önce

Önlisans Raylı sistemler elektrik mezunuyum 79 puanla atanirmiyim bu alımda

Toplam 2 mesaj

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