Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Haziran 2024 16:21
2. şark eksik gün

Herkese selamlar ikinci şarkın tam günü gününe yapılması gerektiğini söyleyen arkadaşlar vardı burada ben de buna istinaden personel şubeye dilekçe yazdım 'Eğer 16 Temmuz'da resen ilişki kesilecekse 22 gün eksiğim kalıyor bununla alakalı bilgi alabilir miyim şeklinde' ama daha cevap gelmedi bu şekilde dilekçe yazıp cevap alabilen oldu mı acaba?


nrmnnn
Aday Memur
29 Haziran 2024 20:07
en az 3 ay eksiğiniz kalırsa durdurma kabul ediliyor malesef
Toplam 1 mesaj

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