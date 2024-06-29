İkinci Şark Eksik Gün

Herkese selamlar ikinci şarkın tam günü gününe yapılması gerektiğini söyleyen arkadaşlar vardı burada ben de buna istinaden personel şubeye dilekçe yazdım 'Eğer 16 Temmuz'da resen ilişki kesilecekse 22 gün eksiğim kalıyor bununla alakalı bilgi alabilir miyim şeklinde' ama daha cevap gelmedi bu şekilde dilekçe yazıp cevap alabilen oldu mı acaba?

Herkese selamlar ikinci şarkın tam günü gününe yapılması gerektiğini söyleyen arkadaşlar vardı burada ben de buna istinaden personel şubeye dilekçe yazdım 'Eğer 16 Temmuz'da resen ilişki kesilecekse 22 gün eksiğim kalıyor bununla alakalı bilgi alabilir miyim şeklinde' ama daha cevap gelmedi bu şekilde dilekçe yazıp cevap alabilen oldu mı acaba?