Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


29 Haziran 2024 16:24
1 yıl ücretsiz izin hakkı

Arkadaşlar merhaba, ben bir kit kurumunda 4 yıldır çalıyorum. Buraya atanmadan önce 657ye tabii bir kurumda 4b sözleşmeli olarak 1 yıl çalıştım ve sigortamı 4a olarak yatirmislar. Şimdi de bildiğiniz üzere 5 yıl çalışan personel 1 yıl ucretsiz izin yapabiliyor. Merak ettiğim 657 de çalıştığım 1 yil bu 5 yila sayılabilir mi? Bilgisi olan varsa cevap verirse çok sevinirim, çok araştırdım ama net bilgi bulamadim.

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