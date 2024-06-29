Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


29 Haziran 2024 16:36
DHMİ MAAŞ
Arkadaşlar lütfen net bilgi verebilir misiniz ? DHMİ deki düz memur maaşları ne kadar ? (unvan olarak da söyleyebilirsiniz) atc ? aim ? yds siz girilen memurluklar ? + havacılık tazminatı ? Niçin sır gibi saklanıyor

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