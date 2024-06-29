Arkadaşlar lütfen net bilgi verebilir misiniz ? DHMİ deki düz memur maaşları ne kadar ? (unvan olarak da söyleyebilirsiniz) atc ? aim ? yds siz girilen memurluklar ? + havacılık tazminatı ? Niçin sır gibi saklanıyor

Arkadaşlar lütfen net bilgi verebilir misiniz ? DHMİ deki düz memur maaşları ne kadar ? (unvan olarak da söyleyebilirsiniz) atc ? aim ? yds siz girilen memurluklar ? + havacılık tazminatı ? Niçin sır gibi saklanıyor