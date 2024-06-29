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Editörler : Lanet


29 Haziran 2024 17:13
MONTESSORI EĞİTMEN EĞİTİMİ KARİYERİNİZDE BİR DÖNÜM NOKTASI İstanbul Montessori danışmanlık

https://istanbulmontessori.com.trMerhaba montessori eğitim sistemi özellikle gelişen ülkelerde tercih edilen bir sistem haline gelmiştir . Eğer eğimtimci iseniz MEB onaylı bu sertifika sizin kariyerinizde değerli bir yere sahip olacaktır .Eğitimlerimiz yüzyüze olup değerli içeriklerle uygulamalı bir eğitim göreceksiniz .

Montessori sertifikası alan bir öğretmen, bireysel olarak eğitim verebilir. Bu, özel dersler veya küçük gruplar halinde Montessori eğitimi sağlama yetkinliğine sahiptir, sertifika üniveriste MEB onaylı tüm devlet ve özel okullarda ömür boyu geçerliliği olan e-devlette sorgulanabilen uzman montessori eğitmenlikk setifikasıdır. eğitim süresi 270 saatliktir. Sertifikalı bir öğretmen, Montessori sertifikasına sahip olmayan bir anaokulunda Montessori sınıfları oluşturabilir. Bu durumda, kurum kendi bünyesinde Montessori destekli eğitim verebilir.

Şimdi klasik sistemlerden modern bir sisteme geçmenin tam vakti . Geç kalmayın .. Eğitimler ve genel bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin her konuda bilgi vermeye hazırız .

istanbul montessori

Kayıt için :

forms.gle/WZNcFUVNJ62bJX4u7

Montessori eğitimi kimler alabilir?

Doktorlar, Hemşireler, Montessori Eğitimi Sertifikasını Sosyologlar, Aile Danışmanları, Öğretmenler ve iyi bir çocuk yetiştirmek adına Montessoriye ilgi duyan herkes eğitime katılabilir.

Montessori Eğitim Metodu Uygulamaları : Yüz Yüze https://www.instagram.com/istanbulmontessoridanismanlik

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