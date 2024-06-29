KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


29 Haziran 2024 17:32
DHMİ bilgisayar işletmeni

Dhmi?nin personel alacağı haberleri var. Tamam ihdas olunca kesin alım yapılacak demek değilmiş bunu anladık da bilgisayar işletmeni aldığını duymamıştım hiç. Daha önceki alımlarda böyle bir pozisyona alım oldu mu bilenler varsa açıklalayabilir mi?

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