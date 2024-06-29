sözleşme maddeleri dışında çalıştırılma

Merhaba, personelin sözleşme maddeleri ile bağdaşmayan başka işlerde çalıştırılması kanuna aykırı bir hareket değil mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 45 inci maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddede yer alan hüküm şu şekildedir: "Hiç bir memur sınıfının dışında ve sınıfının içindeki derecesinin altında bir derecenin görevinde çalıştırılamaz."

kanun maddesi bunu engellemiş.

Ben 657'ye bağlı kadrolu bir memurum. Bana bazen işçi sınıfındaki arkadaşların işlerini yaptırıyorlar. Ben, sözleşmemi okuduğumda bu iş ile alakalı en ufak bir madde yazmıyor. Yapmadığım takdirde soruşturma açılacağını söylüyorlar. Sizlere sorum bu haksızlık karşısında nasıl bir yol izlemem gerekir?