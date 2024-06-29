Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Haziran 2024 18:45
Bilecik hangi mahallede oturulur?

Bilecek hangi mahalle memurlar için uygun olur? kiralar, ulaşım, güvenli olsun.


sancak bayrak
Şube Müdürü
29 Haziran 2024 19:46

Bilecik Küçük bir il, istediğin yerde oturabilirsin.polis için ön numara hayırlı olsun.

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