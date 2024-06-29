Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


29 Haziran 2024 18:46
Bilecik hangi mahallede oturulur?

Bilecek hangi mahalle memurlar için uygun olur? kiralar, ulaşım, güvenli olsun.


lolenti
Aday Memur
29 Haziran 2024 19:07
nerde oturursan otur heryer güvenli. hastanede çalışcaksan bahçelievler mah. hürriyet mah.

mavismile
Memur
29 Haziran 2024 19:20

bahçelievler de kiralar uygun mu?

lolenti, 1 saat önce
nerde oturursan otur heryer güvenli. hastanede çalışcaksan bahçelievler mah. hürriyet mah.
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