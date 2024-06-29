Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Haziran 2024 19:05
Ek gösterge
2022 ocakta atandım toplu sözleşme ile kadroya geçtim önlisans mezunu hemşireyim 10/3 derecem mevcut Ek göstergem 0 konu hakkında bilgisi olan var mı ? kimler ek gösterge alabilir alırsa ne zaman

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