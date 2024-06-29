Ek gösterge ile ilgili soru

1.si makineli tüfek gibi soru sorulmaz, aralara nokta koy. okurken yoruldum. soruna gelecek olursak iki yıllık bitirdiğin için en fazla 2200 ek gösterge alırsın. ilk ek gostergeni 4/1 'ine düştüğün vakit 800 ek gösterge olarak alacaksın. yani 16 yıl sonra. açıklayıcı oldu mu?

1.si makineli tüfek gibi soru sorulmaz, aralara nokta koy. okurken yoruldum. soruna gelecek olursak iki yıllık bitirdiğin için en fazla 2200 ek gösterge alırsın. ilk ek gostergeni 4/1 'ine düştüğün vakit 800 ek gösterge olarak alacaksın. yani 16 yıl sonra. açıklayıcı oldu mu?