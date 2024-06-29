Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


29 Haziran 2024 19:05
Ek gösterge ile ilgili soru

2022 ocakta atandım toplu sözleşme ile kadroya geçtim önlisans mezunu hemşireyim 10/3 derecem mevcut Ek göstergem 0 konu hakkında bilgisi olan var mı ? kimler ek gösterge alabilir alırsa ne zaman


murataslan2014
Şef
29 Haziran 2024 20:27
1.si makineli tüfek gibi soru sorulmaz, aralara nokta koy. okurken yoruldum. soruna gelecek olursak iki yıllık bitirdiğin için en fazla 2200 ek gösterge alırsın. ilk ek gostergeni 4/1 'ine düştüğün vakit 800 ek gösterge olarak alacaksın. yani 16 yıl sonra. açıklayıcı oldu mu?
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