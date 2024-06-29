Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Haziran 2024 19:16
EDİRNE GEÇİCİ GÖREVLENDİRME
Temmuz ayı ne zaman ne şekilde belli olacak yada haziran ayı için şuan orda gröevlendirilen var mı?

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