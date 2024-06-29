Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


29 Haziran 2024 19:43
Uzmanlıkta Sayılan Süreler

Arkadaşlar merhaba, benim Meb e Kadrolu öğretmen olarak atanmadan önce Dersanede Öğretmen olarak çalışmışlığım var ve Uzmanlığa Esas Sayılan Süre içinde Mebbiste görünüyor. Bazı yerlerde Uzmanlığa Esas Sürede görünse bile MEB de geçen süreye bakılıyor gibi bir şeyler okudum. Dersanede çalıştığım süre sayılır mı? Bilgisi olanlar cevaplarsa sevinirim.


Kagiş
Müsteşar
29 Haziran 2024 19:52

Evet ben de aynı durumdayım! Nasıl bir hesap yapılacak acaba?


Pelin Karasu
Aday Memur
29 Haziran 2024 19:55

Hocam sizin de Mebbiste sayılıyor değil mi ilgili kısımda hesaplama yaparken?

Kagiş, 39 dk. önce

Evet ben de aynı durumdayım! Nasıl bir hesap yapılacak acaba?

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