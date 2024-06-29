Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


29 Haziran 2024 19:56
Typ süreci sözleşmeli personel olarak atanınca hizmet süresine eklenirmi

Ben daha önce typ kapsamında birisi 9 ay diğeri 7 ay olmak üzere iki kez MEB de çalıştım şimdi ise sözleşmeli personel olarak gsb ye atandım typ çalışma süresi hizmet süresine eklenirmi eklenirse nasıl bir yol izlemem gerekiyor şimdiden teşekkürler

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