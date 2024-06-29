Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


29 Haziran 2024 20:07
Özel Hizmet Tazminatı
Belediyede uzman olarak görev yapmaktayım. 2018 yılında Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği sınavına girerek Uzman olarak atandım. Uzman kadrosunda Özel Hizmet tazminat oranı 0,75 olup, Şef kadrosunda görev yapan memurun Özel Hizmet Tazminatı oranı 0,60 idi. Fakat daha sonra şeylerin Toplu Sözleşme ile Özel Hizmet Tazminatı 0,22 puan artırılarak 0,82 olmuştur. Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik'te her iki ünvan arasında başvuru şartları dikkate alındığında Şeflik kadrosu için en az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak yeterli iken, Uzman kadrosu için en az 4 yıllık fakülte mezunu olma şartı aranmaktadır. Ayrıca Uzman kadrosu 1. derece şeflik kadrosu da 3. derece memurluk kadrosudur. Bu şartlar göz önüne alındığında Uzman kadrosunda görev yapan memurun şeflik kadrosunda görev yapan memura kıyasla özel hizmet tazminat oranı yıllar bazında düşük kalmıştır. Bu mağduriyetimizin giderilmesi için hangi yolu izleyebiliriz.

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