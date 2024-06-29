Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Haziran 2024 23:20
Üzücü gerçekten

Herkes işi ticarete dökmüş konu açıyorum emsal karar var mı diye kaldırılıyor yok avukat var yok bilmem ne mesleği de bitirdiniz kimin başına ne zaman ne geleceği belli olmaz boşuna dememişler gururlanma padişahım senden büyük Allah var

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