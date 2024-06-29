icralık olan birine kredi kartı verilir mi

merhabalar arkadaşlar 3-4 adet icra borcum vardı hepsini kapattım 3 gün sonra Vakıfbank müşteri temsilcisi aradı kredi kartı vermek için tamam dedim şimdi mobil uygulamadan bakıyorum kart basım aşamasında ve 90.000 TL limit görünüyor sizde böyle bir durum mümkün mü

merhabalar arkadaşlar 3-4 adet icra borcum vardı hepsini kapattım 3 gün sonra Vakıfbank müşteri temsilcisi aradı kredi kartı vermek için tamam dedim şimdi mobil uygulamadan bakıyorum kart basım aşamasında ve 90.000 TL limit görünüyor sizde böyle bir durum mümkün mü