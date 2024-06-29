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Editörler : supporters.


29 Haziran 2024 23:25
icralık olan birine kredi kartı verilir mi
merhabalar arkadaşlar 3-4 adet icra borcum vardı hepsini kapattım 3 gün sonra Vakıfbank müşteri temsilcisi aradı kredi kartı vermek için tamam dedim şimdi mobil uygulamadan bakıyorum kart basım aşamasında ve 90.000 TL limit görünüyor sizde böyle bir durum mümkün mü

E.Kayı Han
Editor
29 Haziran 2024 23:39

Evet mümkün.


Nabız Yok
Memur
29 Haziran 2024 23:41
nasıl mümkün oluyor hocam borcum 3-4 taneydi kapatalı icralarımı 2 gün olmadı hatta bitanesin de daha 200 TL borç. görünüyor ama kart başım aşamasında duruyor anlamadım trol değildir umarım
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