Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


30 Haziran 2024 00:05
Kolluk gözetim komisyanu

Bugün tarafıma idari soruşturmam olduğunu tebliğ ettiler içeriğinin ne olduğunu öğrenemedim kolluk gözetim komisyonuna gittim onlarda bilmiyor bana verdikleri yazıda 6713 sayılı kolluk gözetim komisyonunun kurulması hakkındaki kanunun 68 ve 71 maddeleri gereki merkezi kayıt sistemine ?. Numara ile kaydedilmiş diyor içeriğini öğrenemedim başına gelen var mı yardımcı olabilecek bilgisi olan

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