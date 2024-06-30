Ayrılık boşanma

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Editörler : swat3410
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Sözlük
kaltun 1 mermiden önce gidip mermiyi yakalayan yurdum insan 1 kadınları mutlu eden şeyler 5 kahve içerek zayıflamak 4 plajda sinir olduğumuz şeyler 2 Sıratı Müstakim 6 şekersiz çay içenlerin övgü beklemesi 3 bıyıklı kadınlar 1 internette çıkan tatil reklamlarının insanları cezbetmesi 2 sonradan görme 3
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