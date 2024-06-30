Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Haziran 2024 00:14
Ayrılık boşanma

3 yıldır süren davam var son zamanlarda kendimi dipte hissediyorum dertleşmek istiyorum kimseye belli edemiyorum hüznümü


gulyabani.10
Aday Memur
30 Haziran 2024 00:36
anlat özelden dök içini
Toplam 1 mesaj

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