Memur, Amirini Savcılığa Şikayet Edebilir mi?

*Memuriyet mahalli dışına(ilçe dışı) talebim olmadan görevlendirmem yapıldı. İdari mahkemeye yürütmeyi durdurma davası açtım ve olumlu sonuçlandı. Sorun yaşadığım eski görev yerime(birime) döndüm(farklı yere vermediler). 1 ay çalıştıktan sonra şimdi ise kurum dışına 3 ay görevlendirmem yapıldı ki bu uzatılacak öyle görünüyor. Yani mahkeme kararı sonrası yeni bir görevlendirilme yapıldı ve daha önceki ilçe dışı görevlendirme iptali sonrası 10 aylık çalıştığım harcırah bile verilmedi.

Sorum şu:

1) Memur, Amirini(İl Müdürü, Şube Müdürü) Savcılığa Şikayet Edebilir mi?

2) Ya da başka ne yapmalı?

3) Kamu Den. Kur. ya da Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, konu hakkında bağlayıcı karar alabilir mi?

*Eminim herkes bu gibi konulardan müzdariptir. Konu hakkında bilgi paylaşmak isteyenleri bekliyorum.