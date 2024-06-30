Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


30 Haziran 2024 02:52
Yönetici atama 3. Aşama

Değerli arkadaşlarım, okul müdür yardımcısıyım. 10 Mayıs'ta proje okuluna tayinim çıktı, 1 Temmuzda ilişik keseceğim Boş kalan kadrolar için Yönetici atamanın 3. Aşamasına başvuru hakkım olur mu?

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