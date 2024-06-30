Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


30 Haziran 2024 03:41
derece ve kademe
yaklaşık 2 yıl kadar aile hekimi olarak görev yapıp istifa ettim. 14 yıldır özel sektörde çalışıyorum. şuan devlete dönsem bu sürenin ne kadarı kıdemli etkiler . başvuru yapınca kaçıncı derece ve kademeden başlarım. yeşil pasaport hakemler miyim?

dralikaptan
Aday Memur
30 Haziran 2024 03:43
*hakeder miyim ?
Toplam 1 mesaj

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