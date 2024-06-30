Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


30 Haziran 2024 08:40
Yolluk verilir mi

Ilceden ile tayini cikan ogretmen yolluk alabilir mi mesafe 25 km


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
30 Haziran 2024 10:05

Eğer ikamet yer il değilse yani ikamet ettiği yere tayin olmamışsa ödenir.

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