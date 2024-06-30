Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


30 Haziran 2024 09:07
Eş Durumu Hk. Uzmanlık Sorusu

Son iki yıl içinde 360 gün prim şartını A ilinde özel sektörde çalışarak dolduran eş, haziran ayında işten ayrıldı. Bu kişi temmuz ayı içinde B ilinde işe girdiğinde SGK hizmet dökümünde son ay (B ilindeki) sigorta dökümü görünmeyecektir. Peki bu kişinin öğretmen eşi, B iline atanmak için 1 Ağustos'ta mazeret aramasına başvururken B ilindeki sigortalılığı hangi belge ile kanıtlayacaktır?


aa.gülçiçek1100
Memur
30 Haziran 2024 09:22
hocam iş yerinden çalıştığına dair belge alınca sıkıntı olmuyor.

Evlenmek Gerek
Genel Müdür
30 Haziran 2024 09:43

Teşekkür ederim.

aa.gülçiçek1100, 2 saat önce
hocam iş yerinden çalıştığına dair belge alınca sıkıntı olmuyor.
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