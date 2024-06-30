Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Haziran 2024 10:28
Eş durumu geçiçi görev ne zaman asalete döner

Eş durumu tayini ile geldim 8 ay yazıyordu suan 7 ayın icindeyim asaleten tayinimi ne zaman gelir

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