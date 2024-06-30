Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Haziran 2024 10:49
LGS sınav sonucu

LGS sınav sonucunda çocuğum 500 tam puan aldı fakat bana önümüzdeki yıl ikinci şark gelecek aldığı puana göre doğuda muadili bir okul yok fakat istediği okulun pansiyonu bulunmakta, ben bu konu ile alakalı dilekçe verirsem kabul olurmu, bilgisi olan arkadaşlar aydınlatırsa sevinirim

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