Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


30 Haziran 2024 11:32
Uzman öğretmenlik süresi düşer mi?

Genel kurulda görüşme sürecinde uzman öğretmenlik süresinin düşme ihtimali yada 34.maddenin kabul edilmeme durumu nedir acaba? Ya da yukseklisans yapanlara uzman öğretmenlik süresinin düşürülme durumu var mı acaba ?

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